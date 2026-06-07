Bilecik'te temel kazısı yapılan sokağın yanındaki 3 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
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Bilecik'te temel kazısı yapılan sokağın yanındaki 3 katlı bina tahliye edildi

Bilecik\'te temel kazısı yapılan sokağın yanındaki 3 katlı bina tahliye edildi
07.06.2026 00:05  Güncelleme: 00:28
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Bilecik İsmetpaşa Mahallesi'nde bir inşaat için yapılan temel kazısı sırasında yan binanın temelinde kayma meydana geldi. 3 kişinin yaşadığı daire tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgeye polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te bir inşaat çalışması için yürütülen temel kazısı esnasında yan tarafta bulunan 3 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. 3 kişinin yaşadığı daire tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekipler bölgede seferber oldu.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir arsada inşaat çalışmaları için temel kazısı başlatıldı. Kazı çalışmaları esnasında, inşaat alanının hemen yanında, Aydoğdu Sokak'ta 6 dış kapı numarası bulunan 3 katlı binanın temelinde kayma yaşandı. Binada hareketlilik hissetmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda belediye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

3 kişinin yaşadığı daire boşaltıldı

Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı ve ilgili kurumlar adeta seferber oldu. Yapılan ilk incelemelerde 3 katlı binada toplam 3 daire bulunduğu, ancak bu dairelerden sadece 1 tanesinde ikamet edildiği belirlendi. Temel kayması riski nedeniyle, dolu olan dairede yaşayan 3 vatandaş ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Binanın çevresi emniyet şeridiyle kapatılırken, temel kazısı yapılan alanda ve etkilenen binada detaylı teknik inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, İnşaat, Yaşam, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te temel kazısı yapılan sokağın yanındaki 3 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika

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