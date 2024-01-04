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Bilecik'te Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika
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Bilecik'te Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

Bilecik'te yeni yıl itibariyle toplu taşıma ücretlerine zam gelmeye devam ediyor. Bilecik-Bozüyük arasında yapılan zamla birlikte yeni ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, Bilecik-Bozüyük 75 TL, Bilecik-Ahmetpınar 50 TL, Bilecik-Kurtköy 50 TL, Bilecik-Demirköy 50 TL, Bilecik-Karaköy 55 TL oldu. Bindi-indi tarifesi ise 45 TL olarak güncellendi.

Bilecik\'te Toplu Taşıma Ücretlerine Zam
04.01.2024 - 15:02,
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Bilecik'te yeni yıl itibariyle toplu taşıma ücretlerine bir bir zam gelmeye devam ediyor.

Bilecik'te dün Bilecik- Osmaneli midibüs hattına zam gelirken, bir zam haberi de Bilecik- Bozüyük arasında toplu taşımadan geldi. Yeni ücret tarifesine göre, Bilecik-Bozüyük 75 TL, Bilecik-Ahmetpınar 50 TL, Bilecik- Kurtköy 50 TL, Bilecik- Demirköy 50 TL, Bilecik- Karaköy 55 TL oldu.

Öte yandan bindi-indi tarifesi ise; 45 TL oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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