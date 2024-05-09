Bilecik\'te Trafik Haftası Etkinliği

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polisleri, cadde üzerinde durdurduğu araç sürücülerini 'hayatla yarışılmaz' mesajı ile bilgilendirerek, trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Ankara Caddesi üzerinde bir araya gelen Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür vekili Komiser Hacı Bekir Aras, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde durdurdukları sürücülere yaya yolu konusunda uyarıda bulundular. Öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte ekipler tarafından görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş-çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlanması konusunda uyarı yapıldı. Uyarıda ayrıca, yaya ve okul geçitlerinde geçit hakkı verilmesi, emniyet kemerinin önemi ve trafik kurallarına uymanın önemleri anlatıldı. Etkinlik sonunda Kaymakam Ünal ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere çikolata dağıtıldı.

Uygulamada sürücüler ve öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Ünal, trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

Kaymakam Ünal, daha sonra yaptığı açıklamada, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle polis ve jandarma ekipleri ile birlikte uygulama noktalarında vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulunan kaymakam Ünal, Trafik kazalarının önlenmesi için tüm vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiğini dile getirdi." - BİLECİK