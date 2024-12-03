Bilecik'te Ulaşımda Kartlı Sisteme Geçiş İçin İhale Tarihi Belirlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Ulaşımda Kartlı Sisteme Geçiş İçin İhale Tarihi Belirlendi

Bilecik\'te Ulaşımda Kartlı Sisteme Geçiş İçin İhale Tarihi Belirlendi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dolmuşlarda elektronik ücret ödeme sistemine geçileceğini ve 17 Aralık'ta ihalenin yapılacağını açıkladı. Bu sistemin, vatandaşlar ve sürücüler arasındaki iletişimi kolaylaştıracağı belirtildi.

03.12.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kent geleninde ulaşımlarda kartlı sisteme geçileceğini söyleyerek, "Dolmuşlarda elektronik ücret ödeme, yani kartlı sisteme geçiyoruz. 17 Aralık'ta ihalemiz olacak"

Bilecik Belediyesi 'Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı' Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Başkan Melek Mızrak Subaşı başkanlığında düzenlenirken, birinci oturumunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Subaşı, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "17 Aralık'ta ulaşımda kartlı sisteme geçiş için ihalemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri ve kamuoyuna sistem hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konu hakkında şunları söyledi:

"Dolmuşlarda elektronik ücret ödeme yani kartlı sisteme geçiyoruz. 17 Aralık'ta ihalemiz olacak. İnşallah bizler de artık kartlı sisteme geçmiş olacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bireyler ve aileleriyle de görüşüyoruz. Onların da muzdarip olduğu bir konu bu. Sadece onlar değil. 65 yaş üstü vatandaşlarımız, gençlerimiz ve öğrencilerimiz de bu sistemi talep ediyor. Kartlı sistem ile yaşınız, durumunuz, vereceğiniz ücret gibi tüm bilgiler görünüyor. Dolayısıyla para üstü, bozuk para ve benzeri uğraşlarla meşgul olmamış olacağız. Sürücü ile vatandaş arasındaki iletişim de bu sistemle kolaylaşmış olacak. Halk gününde bizlere en çok iletilen bir konu. Bu sisteme geçmemiş 7 ilden biriyiz maalesef. İhaleyle birlikte bu sisteme geçmiş olacağız. Tüm sürücü ve ilgili kurullarla gerekli görüşmeleri ve bilgilendirmeleri yaptık. Ayrıca bir diğer faydası da güzergahlar ve benzeri konularda kolaylık sağlamış olacak. Ayrıca kartlı sistemde kaç kişi bindi, kaç kişi nerede indi ve kamera sistemi de yer alacak." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Ulaşımda Kartlı Sisteme Geçiş İçin İhale Tarihi Belirlendi - Son Dakika

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