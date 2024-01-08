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Bilecik'te üretim planlaması ve sözleşmeli üretim toplantısı yapıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personel katılım sağladı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda üretim planlaması ve sözleşmeli üretim ele alındı. - BİLECİK
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