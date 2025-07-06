Bilecik’te Yangın Sonrası Destek Çalışmaları

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Psikososyal destek ekibi, yangından etkilenen Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde yapımı süren konteyner yerleşim alanında incelemelerde bulundu.

Yerleşim alanında konteynerlerin üzerine hak sahiplerinin isimlerinin yazıldığı ve inşaat tamamlandığında afetzedelerin buraya yerleştirileceği belirtildi. Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Psikososyal destek ekibi, Kaşıkçı Mahallesi'nde halihazırda ikamet eden dört aileyle de birebir görüşme sağladı. Bu ailelerden birinde engelli birey bulunduğu, söz konusu kişinin SHM tarafından sağlanan "engelli evde bakım hizmet modeli"nden yararlandığı ve mevcut durumda ek bir hizmet talebinde bulunulmadığı öğrenildi. Yangından etkilenen diğer köy sakinlerinin ise geçici olarak yakınlarının yanına taşındıkları belirlendi.

Ekip, yangından etkilenen Urgancılar köyünü de ziyaret etti ancak köyde ikamet eden herhangi bir aile bulunamadı. Tongurlar Köyü Muhtarı Çetin Elmas'tan alınan bilgiye göre Urgancılar köyünde zarar gören beş ailenin kendi imkanlarıyla köyden ayrıldığı, bu nedenle köyde konteyner kurulmadığı ifade edildi.

Ziyaret sırasında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç da afetzedelerle bir araya geldi. - BİLECİK