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Bilecik'te yaralı pelikan tedavi altına alındı - Son Dakika
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Bilecik'te yaralı pelikan tedavi altına alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dömes köyünde bulunan yaralı pelikana, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Pelikanın vücudunda saçma izleri ve kanadında yaralar tespit edildi. Pelikanın tedavisi Bursa'da devam edecek.

Bilecik\'te yaralı pelikan tedavi altına alındı
16.12.2023 - 14:22,
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dömes köyünde yaralı halde bulunan pelikana ilk müdahale, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler tarafından yapıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından veteriner hekimler tarafından, pelikanın vücudunda saçma izlerine rastlandığı, kanadında ise yaralarının olduğu bilgisi verildi. Bilecik Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaşanan olayı paylaşarak, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğümüz bünyesindeki veteriner hekimlerimizin müdahalesiyle yeniden yaşama döndürülen Pelikanımız özgürce kanat çırpacağı günleri bekliyor. Tüm canlıların yaşam hakkını korumayı vazife biliyoruz" ifadelerine yer verdi. Yaralanan pelikanın tedavisi ise pazartesi gününden sonra Bursa'da devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bilecik, Bursa, Söğüt, Son Dakika

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