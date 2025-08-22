Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt ve Fenerbahçe eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, kentin adli ve sportif gündemine dair sohbetler yapıldı. Vali Sözer, konuklarına Bilecik'in tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Yargı ve Spor Zirvesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?