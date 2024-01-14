Bilecik\'te \'Yaşayan İnsan Hazinesi\' ödülüne layık görülen çömlek atölyesi incelendi

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çömlek atölyesini inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Kahraman ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen Salim Yaşar'a ait Sahi Çömlek Atölyesi'ne ziyarette bulunarak atölyeyi değerlendirdi. Kınık köyünde bulunan atölye sahibi Salim Yaşar 69 yıllık birikimi olduğunu belirterek, "Daha öğrenemedim mesleğimi. Önümde çok yol var. Her zaman bir yenilik çıkıyor. Sağlığım elverdiği müddetçe mesleğime devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK