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Bilecik'te 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çömlek atölyesi incelendi - Son Dakika
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Bilecik'te 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çömlek atölyesi incelendi

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çömlek atölyesini inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Kahraman ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Salim Yaşar'a ait Sahi Çömlek Atölyesi'ne ziyarette bulunarak atölyeyi değerlendirdi. Atölye sahibi Salim Yaşar, 69 yıllık birikimi olduğunu belirterek, mesleğine devam edeceğini ifade etti.

Bilecik\'te \'Yaşayan İnsan Hazinesi\' ödülüne layık görülen çömlek atölyesi incelendi
14.01.2024 - 13:16,
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Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çömlek atölyesini inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Kahraman ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen Salim Yaşar'a ait Sahi Çömlek Atölyesi'ne ziyarette bulunarak atölyeyi değerlendirdi. Kınık köyünde bulunan atölye sahibi Salim Yaşar 69 yıllık birikimi olduğunu belirterek, "Daha öğrenemedim mesleğimi. Önümde çok yol var. Her zaman bir yenilik çıkıyor. Sağlığım elverdiği müddetçe mesleğime devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Pazaryeri, Jandarma, Bilecik, Sanat, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çömlek atölyesi incelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çömlek atölyesi incelendi - Son Dakika
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