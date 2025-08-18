Bilecik'te 'Yaşlı Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te 'Yaşlı Çalıştayı' düzenlendi

Bilecik\'te \'Yaşlı Çalıştayı\' düzenlendi
18.08.2025 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik, yaşlıların sorunlarını ele alan 'Yaşlı Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı; çözümler tartışıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla kentte bir ilki gerçekleştirerek, 'Yaşlı Çalıştayı' düzenledi.

Yaşlıların karşılaştıkları sorunların, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ele alındığı 'Yaşlı Çalıştayı' geniş katılımla gerçekleştirildi. Çalıştaya, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldı.

Etkinliğin ana gündem maddeleri arasında yaşlılıkta sağlık, sosyal hayata katılım, dijital okuryazarlık ve kuşaklararası dayanışma gibi yaşlı bireylerin yaşamını doğrudan etkileyen konular yer aldı. Gün boyu süren programda yapılan sunumlar ve interaktif oturumlar sayesinde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak somut çözüm önerileri ve yeni proje fikirleri masaya yatırıldı. Katılımcıların katkılarıyla çalıştaydan çıkan sonuçların, ilerleyen süreçte politika ve hizmetlere yön vermesi bekleniyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Yaşlılarımıza daha iyi bir yaşam sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalıştay, atılacak yeni adımlar için önemli bir zemin oluşturdu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Politika, bilecik, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Yaşlı Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:07:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 'Yaşlı Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.