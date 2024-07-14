Bilecik'te Yatılı Yaz Kur'an Kursları Başladı

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Bilecik'te yatılı yaz Kur'an kurslarında eğitim başladı.

Bilecik kız öğrenciler için Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonu ve Şifa Hafızlık Kız Kuran Kursunda, erkek öğrencilere yönelik ise Osmanlı Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursunda yatılı yaz Kur'an kursları başladı.

Yaz Kur'an Kurslarındaki eğitimleri yakından takip eden İl Müftüsü Ali Erhun, eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek derslerine katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Müftü Ali Erhun, düzenlenen kursun önemi hakkında konuşarak çocuklara, derslerini ciddiye alarak öğretmenlerini iyi dinlemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Müftü Ali Erhun, "Geçen sene 50 öğrencinin katılımıyla ikini gerçekleştirdiğimiz Yatılı Yaz Kur'an Kursumuz halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. Bu sene de halkımızdan gelen yoğun talepler karşısında Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda 54, Şifa Hafızlık Kız Kuran Kursunda 25 kız öğrencimiz, Osmanlı Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursunda 20 erkek öğrencimizle beraber toplam 99 öğrencimiz yatılı yaz Kuran kursu eğitimi almaktadır. Kurslarımızda eğitim alan öğrencilerimiz için başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere ayet ve hadisleri anlama, güncel fıkhi meseleler, peygamberler hayatı, İslam ahlakı eğitimleri ile akıl zeka oyunları, ney dersleri, yüzme, gezi ve sportif alanlarda bir dizi etkinlik planlandık. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında, öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmalarını hedefliyoruz. Düzenlediğimiz programlarla sosyal medyanın zararlı akımlarından uzaklaştırdığımız öğrencilerimizi el göz koordinasyonu ve konsantrasyonlarına arttıran faaliyetlerle destekliyoruz. Böylece öğrencilerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımız burada bir ömür boyu kullanacağı temel bilgileri en güzel şekilde öğrenecekler. Abdest almayı, namaz kılmayı, dinimizin diğer güzel ibadetlerini ve ahlakını öğrenecekler. Burada öğrendikleri bilgiler hayatları boyunca kendilerine ışık tutacak" dedi. - BİLECİK