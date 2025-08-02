Bilecik\'te Yeni Stadyum İnşaatı İncelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Kablan, Bilecik'te yapımı devam eden yeni stadyum inşaatını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi almak üzere şantiyeyi ziyaret eden Kablan'a, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir eşlik etti. İl Müdürü Demir, proje kapsamında yürütülen çalışmalar, gelinen son durum ve inşaatın ilerleyişi hakkında Kablan'a detaylı bilgi verdi.

Ziyarette, projenin planlanan takvime uygun şekilde ilerlediği ve tamamlandığında şehre önemli bir spor tesisi kazandıracağı ifade edildi. Kablan, stadyumun Bilecik'e sportif anlamda büyük katkılar sunacağını belirterek, projede emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti. - BİLECİK