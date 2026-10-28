Bilecik'te Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümüne sıcak asfalt seriliyor - Son Dakika
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Bilecik'te Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümüne sıcak asfalt seriliyor

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Bilecik\'te Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümüne sıcak asfalt seriliyor
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümü, KÖYDES ve İl Özel İdaresi destekleriyle sıcak asfalta kavuşuyor. Tamamlanınca bu bölüm bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplanacak ve köylerde ulaşım kalitesinin artması hedefleniyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümü sıcak asfalta kavuşuyor.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş ve İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Yağar ile Murat Çelik, Yukarıboğaz köyünde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Heyet, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köy yollarında ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar, "Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi" ve İl Özel İdaresinin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümü bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplanmış olacak.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, "Köylerimizde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. KÖYDES Projesi ve İl Özel İdaremizin destekleriyle yürütülen bu çalışmaların ilçemize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiYenipazarBilecikKöydesGüncelYaşamYerelSon Dakika

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