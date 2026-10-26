Bilecik'te Yeşil Vatan Tırı'na gelen öğrenciler orman bilincini eğlenerek öğrendi - Son Dakika
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Bilecik'te Yeşil Vatan Tırı'na gelen öğrenciler orman bilincini eğlenerek öğrendi

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Bilecik\'te Yeşil Vatan Tırı\'na gelen öğrenciler orman bilincini eğlenerek öğrendi
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Bilecik Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Yeşil Vatan Tırı, il genelindeki okullardan gelen öğrencileri ağırladı. Etkinlikte üç boyutlu sinema, oyun ve atölyelerle ormanların önemi anlatılırken Vali Faik Oktay Sözer de alanı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik'te Yeşil Vatan Tırı'nda öğrencilere doğa sevgisi aşılandı.

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Yeşil Vatan Tırı, gün boyunca il genelindeki okullardan gelen öğrencileri ağırladı. Ormanların korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yeşil Vatan Tırı' etkinliği kapsamında öğrenciler, üç boyutlu sinema gösterimleri, oyunlar ve çeşitli atölye çalışmalarıyla ormanların önemi hakkında bilgi edindi. Çocuklara ve gençlere doğa sevgisi kazandırmayı amaçlayan etkinlikte, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de etkinlik alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Sözer, çocukların etkinliklere duyduğu heyecana ortak oldu. Sözer, "Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren doğa sevgisini aşılamak ve ormanlarımızın korunması konusunda bilinç kazandırmak büyük önem taşıyor. Yeşil Vatan bilinciyle yetişen nesiller, geleceğimizin en önemli güvencesidir. Daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre için çocuklarımızda çevre duyarlılığını artıran bu tür etkinlikleri kıymetli buluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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