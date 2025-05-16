Bilecik\'te Zabıta Ekipleri Un İmalatçılarını Denetledi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki un ve unlu mamul üreten işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında tarifeye, gramaja ve hijyen kurallarına uymayan işyerlerine cezai işlem uygulandı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla sürdürülen denetimler kapsamında, işletmelerin temizlik standartları, ürün saklama ve çalışma şartları titizlikle incelendi. Belirlenen kuralların ihlal edildiği işyerlerine gerekli yaptırımlar uygulanırken, bazı işletmelere bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin devam edeceğini belirten zabıta ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hattına bildirimde bulunabileceğini aktardı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Un ve unlu mamul üreten işletmelerde hijyen, fiyat ve gramaj gibi kriterlere yönelik kontrollerimizi büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ödediği ücretin tam karşılığını, sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde alması için 7/24 esasına göre çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK