Bilecik\'teki Kitap Kafe, Sınav Döneminde Öğrencilere Destek Olmaya Devam Ediyor

Bilecik'in ilk belediye kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Kitap Kafe sınav dönemi boyunca öğrencilerin vazgeçilmez yeri olmaya devam ediyor. Öğrencilerin rahatça ders çalışabildikleri ve sınav dönemi olan 9-28 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 3 hafta boyunca 24 saat açık kalacak Kitap Kafe gençlerin eğitim hayatına destek olmak ve sınav dönemlerindeki ihtiyaçlarına çözüm sunmayı sürdürecek.

Geçtiğimiz sınav döneminde Kitap Kafe'de ders çalışan öğrencilere özel bir uygulama daha başlatılmıştı. Bu sınav dönemi boyunca da devam edecek uygulamayla öğrencilere günde 2 defa ücretsiz çorba ikramı sürdürülecek. Bu uygulama ile öğrencilere sadece ders çalışma ortamı değil, aynı zamanda sıcak bir atmosfer de sunularak moral ve enerji sağlanması hedefleniyor. Öğlen 13.00 ve akşam 19.00 saatlerinde dağıtılacak çorba ikramı sınavlar bitene dek devam edecek.

Eğitimin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz sınav döneminde başlattığımız uygulamamız bu sınav döneminde de sürüyor. Öğrencilerimiz yoğun sınav dönemlerinde rahatça ders çalışabilsin diye Kitap Kafemiz 24 saat açık kalacak. Aynı zamanda öğrencilerimize bu soğuk kış günlerinde sıcak çorba ikramımız da sürecek. Geleceğimizin mimarları sevgili öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak için çok öğrencilerimizle birlikte daha nice güzel proje ve çalışmaya imza atacağız. Onların eğitimine destek olmak bizim için çok önemli" İfadelerini kullandı.