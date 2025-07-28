Bilecik\'teki Orman Yangınında İtfaiyecilerden Hayvanlara Şefkat

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde başlayan ve 5 gün süren orman yangının ardından itfaiyeciler orman yangınlarında var gücüyle çalışırken, yaralı hayvanlara da büyük şefkat gösteriyorlar.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Beş gün süren yangın sonrası ilçede Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 bağ evi kül olmuş, bir kaç depo yanmıştı. Bilecik Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına 2 itfaiye 2 su tankeri 12 personel ile destek verdi.

Kabuğu yanmış kaplumbağanın yaşadığı görünce çok mutlu oldular

Ekipleri sahada soğutma çalışması yaptıkları esnadan alevlerden kalan küllerin arasında kabuğu yanmış bir şekilde kaplumbağa buldular. Ekipleri hemen hayvanın yanına giderken, yaşadığı görünce çok mutlu oldular. Hayvana hemen su veren ekipler, ardından yanan kabuğunu yıkadılar. Su verdikleri hayvanı yangın bölgesinden uzak bir yere salarlarken, orman yangınlarında var gücüyle çalışan itfaiyeciler hayvanlara da büyük şefkat gösteriyorlar. - BİLECİK