Bilecik'te adeta otluk alana dönen çocuk parkı bakım bekliyor.
Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkı bakımsızlıktan adeta otluk alana döndü. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden parkın bakım ve temizliğinin yapılmasını istediler. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'teki Park Bakım Bekliyor - Son Dakika
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