Bilecik\'ten Bursa\'ya Teşekkür: 160 Bin Metrelik Damla Sulama Sistemi Hibe Edildi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Kardeş Şehir' oldukları Bursa'dan güzel bir destek aldıklarını belirterek, "İlimizdeki çiftçilere dağıtılmak üzere 160 bin metrelik damla sulama sistemini teslim aldık" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ile Tarım ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar'ı Belediye Başkanlığında ağırlayan Başkan Subaşı, yapılan destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve konuklarına teşekkür etti. 'Kardeş Şehir' ile şehirlerarasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilediklerine dikkat çeken Başkan Subaşı, "Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize hibe edilen 160 bin metrelik damla sulama borularını teslim aldık. Bu kıymetli destek için kardeş şehrimiz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İş birliğimizi büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Subaşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 adet kamyona yüklü olarak getirilen damla sulama sistemlerinin çiftçilere dağıtacaklarını kaydetti. - BİLECİK