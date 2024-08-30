Bilecik'ten Kütahya'ya permakültür gezisi düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'ten Kütahya'ya permakültür gezisi düzenlendi

Bilecik\'ten Kütahya\'ya permakültür gezisi düzenlendi

Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Projesi kapsamında Bilecik Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliği'ne permakültür gezisi düzenlendi. Gezi sırasında permakültür felsefesi ve uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübeler paylaşıldı. Toprak mikrobiyolojisi, organik madde oranının artırılması, bitkilerin beslenmesi ve su kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Gezi sonunda katılımcılara yöresel lezzetler ikram edildi.

30.08.2024 12:06
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Bilecik'ten Kütahya'ya permakültür gezisi düzenlendi.

Dünya gıda örgütünün (FAO) desteklediği Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Projesi kapsamında üretici kadınlar ile birlikte örnek model olması amacıyla Bilecik Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliği'ne, permakültür gezisi düzenlendi. Permakültür felsefesi; Biyoçeşitlilik, fermantasyon, arazi tasarımı, ata tohumları, fide üretimi, tıbbi bitkiler, atık yağlardan Arap sabunu yapımı, tıbbi krem yapımı, düşünme, markalaşma, kooperatifleşme gibi konularda Selçuk Şahin bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Özellikle toprak mikrobiyolojisini geliştirecek, topraktaki organik madde oranını artıracak ve bitkilerin bakteriler yardımı ile besinleri daha kolay almasını sağlayacak, topraktaki nemi koruyacak uygulamalar üzerinde duruldu. Yağmur suyu hasatı, verimli ve tasarruflu su kullanma yöntemleri seracılık gibi konulara değinildi. Oldukça verimli ve eğlenceli geçen toplantı sonunda katılımcılar ile birlikte çiftlikte küçük bir tur gerçekleşti. Gölpazarı'nın meşhur biber dolması, taze fasulye ve kesme makarnası ile birlikte Zeytinliboğaz'a özgün çilek sirkesi şerbeti ikram edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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