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Bilecik'ten Siirt'e gönül köprüsü

SİİRT - Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya aracılığıyla Bilecik Küplü köyünden Güler Kasım adlı vatandaş tarafından özenle örülen bere, çorap gibi ürünler, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik Köyü ilkokul öğrencilerine gönderildi.

Bilecikli Güler Kasım tarafından özenle örülen bere, çorap gibi ürünler, daha önce Bilecik Valisi olarak görev yapmış Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya aracılığıyla Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik Köyü ilkokul öğrencilerine gönderildi.

Vali Kızılkaya, Bilecik ve Siirt arasında kurulan bu anlamlı gönül köprüsünden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bilecik Küplü Köyünden Güler Hanımın sevgiyle ördüğü her ilmeği, Siirt'in Şirvan ilçesi Cevizli Köyü İlkokulundaki çocuklarımıza ulaştırdık. Bereler çocuklarımızı, onların mutluluğu bizim içimizi ısıttı" dedi.