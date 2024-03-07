Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 3 bin 134 öğrenciye meslek tanıtımı yaptı - Son Dakika
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Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 3 bin 134 öğrenciye meslek tanıtımı yaptı

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 3 bin 134 öğrenciye meslek tanıtımı yaptı

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, şubat ayında Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 300 öğrenciyle bir araya gelerek meslek tanıtımı gerçekleştirdi. Öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı ve 'Siber Suçlarla Mücadele' konulu pano incelendi. Şube Müdürlüğü, şubat ayında toplamda 64 seansta 3 bin 134 öğrenciyle bir araya geldiklerini belirtti.

07.03.2024 09:40  Güncelleme: 09:44
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Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce şubat ayında toplam 3 bin 134 öğrenciye meslek tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik ekipleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 300 öğrenci ile bir araya gelerek meslek tanıtımı yaptı. Meslek tanıtımının ardından öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı. Öğrencilerin 'Siber Suçlarla Mücadele' için hazırladıkları panoyu inceleyen ekipler programın tamamlanmasının ardından okuldan ayrıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü şubat ayında 64 seansta 3 bin 134 öğrenciyle bir arada olduklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Bilecik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 3 bin 134 öğrenciye meslek tanıtımı yaptı - Son Dakika

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