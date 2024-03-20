Bilecik, Ulaşım Avantajlarıyla Yıllık 3 Milyar Dolar Üretim Yapıyor

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik'in 8 Organize Sanayi Bölgesiyle yıllık 3 milyar dolar üretim yapan bir il olduğunu söyleyerek, "Bilecik; hava alanına 15 dakika, limana 60 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı, Yenişehir-Bilecik kara yolu açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Ecdadımız Ertuğrul Gazi'nin mirası, Osmanlı'nın doğuşuna ve yükselişine tanıklık eden Bilecik bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişine tanıklık etmektedir. Bugün burada Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan iki önemli şehrin birbirine olan hasretini gidermek için bir araya geldik. Yüz yıllardır tarihiyle, kültürüyle ve gönül bağıyla birbirine bağlı olan Bilecik ve Bursa artık demiryolu ve daha konforlu karayoluyla da birbirine bağlı olacak. Bugün açılışını yatığımız Bilecik Yenişehir Karayolu ve inşası devam eden Osmaneli Bursa Yüksek Hızlı Tren hattıyla ilimiz ulaşım konusunda çok ciddi bir avantaj sağlamış olacak. Bu avantajla birlikte artık Bilecik; hava alanına 15 dakika, limana 60 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabilecek. Bu durum sadece Bilecik için değil Bilecik'in etrafındaki mega kentlerde yaşayan 23 milyon insanımızı içinde avantaj sağlamaktadır. Öyle ki 4 coğrafi bölgenin kesiştiği 7 iklimin yaşandığı bu topraklar, eşsiz doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor. 8 organize sanayi bölgesiyle yıllık 3 milyar dolar üretim yapan Bilecik bu sayede ürettiğini dış pazarlara daha kolay bir şekilde ulaştıracak ve daha fazla üretecek, ürettikçe de yeni yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında; üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla büyüyen Türkiye'de Bilecik'te yerini en güçlü şekilde alacaktır" dedi. - BİLECİK