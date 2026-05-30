Bilecik Valisi'nden Bayram Ziyareti

30.05.2026 12:12
Vali Sözer, Kurban Bayramı'nda Şeyh Edebali Türbesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Şeyh Edebali Türbesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Faik Oktay Sözer, bayram namazını tarihi Orhan Gazi Camii'nde kıldıktan sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede vatandaşlarla bir araya gelen Sözer, vatandaşların bayramını tebrik ederek bir süre sohbet etti. Bayram dolayısıyla türbede yoğunluk oluşurken, vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Sözer çocuklarla da sohbet etti. Şehri ziyaret eden misafirlerle bir araya gelen Sözer, Bilecik'in manevi değerlerine dikkat çekti.

Vali Faik Oktay Söze, "Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği özel günlerdir. Şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize ve tüm vatandaşlarımıza huzurlu ve hayırlı bayramlar diliyorum" dedi - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Şeyh Edebali, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

