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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen il güvenlik ve asayiş toplantısında, şehrin huzuru ve vatandaşların güvenliği ele alındı. Trafik ve diğer olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirler görüşüldü. İlçe kaymakamlarının da katıldığı toplantıda güvenlik önlemleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi
12.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:27
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı' düzenlendi.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ait toplantı salonunda Vali Aygöl ve ilgili kurum amirlerin katılımıyla düzenlenen il güvenlik ve asayiş toplantısında şehrin huzuru ve vatandaşların güvenliği ele alındı. Trafik konusu başta olmak üzere şehir içi herhangi bir olumsuzluk oluşturan durumlara karşı alınabilecek tedbirler görüşüldü. İlçe kaymakamlarının da katıldığı toplantıda kapsamlı bir güvenlik önlemleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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