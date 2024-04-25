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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na iade-i ziyarette bulundu.

31 Mart Mahalli İdari seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı ilk ziyaretlerinden birini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirmişti. Vali Aygöl, Başkan Subaşı'na iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Subaşı, Vali Aygöl'ü makamında ağırlayarak Bilecik için görüşmelerde bulundular. Vali Aygöl, Başkan Subaşı'nı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Subaşı ise ziyaretten duyduğu memnuiyeti belirterek teşekkür etti. - BİLECİK