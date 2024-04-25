Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na iade-i ziyarette bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı\'na iade-i ziyarette bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na iade-i ziyarette bulundu. Başkan Subaşı, Vali Aygöl'ü makamında ağırlayarak Bilecik için görüşmelerde bulundular.

25.04.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na iade-i ziyarette bulundu.

31 Mart Mahalli İdari seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı ilk ziyaretlerinden birini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirmişti. Vali Aygöl, Başkan Subaşı'na iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Subaşı, Vali Aygöl'ü makamında ağırlayarak Bilecik için görüşmelerde bulundular. Vali Aygöl, Başkan Subaşı'nı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Subaşı ise ziyaretten duyduğu memnuiyeti belirterek teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika

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