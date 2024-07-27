Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Hacı Bektaş-i Veli Kültür Merkezi ve Cemevi\'ni ziyaret etti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ziyaretleri kapsamında Bozüyük Hacı Bektaş-i Veli Kültür Merkezi ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Vali Aygöl'e Cemevi ziyaretinde Bozüyük Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, kurum müdürleri ile Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan eşlik etti. Vali Şefik Aygöl beraberindekilerle birlikte Cemevi'nin bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu. - BİLECİK