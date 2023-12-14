Bilecik Valisi Şefik Aygöl, güvenlik toplantısına katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.

Vali Aygöl'e, İl Jandarma Komutan Vekili ve İl Emniyet Müdürü eşlik etti. Bakan Yardımcıları, 81 ilin valileri, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının da katıldığı video konferansta; terör başta olmak üzere, uyuşturucu, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konuları ele alındı. - BİLECİK