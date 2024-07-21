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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Osman Kaplan'ı ziyaret etti.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kavaklı köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Osman Kaplan'ı ve ailesini ziyaret etti. Osman Kaplan ile bir araya gelen Vali Aygöl, anlamlı ziyareti hediyesiyle taçlandırdı. Vali Aygöl, kendisini bekleyen minik kız çocuğuna ise oyuncak bebek hediye ederek yüzünde bir tebessüm oluşturdu.

Bu anları sosyal medya hesabında da paylaşan Vali Aygöl, "Tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK