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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerin halı saha isteklerini cevapsız bırakmadı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerin halı saha isteklerini cevapsız bırakmadı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerin taleplerini dikkate alarak, bakımsız ve tehlikeli halı sahanın onarılması için talimat verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerin halı saha isteklerini cevapsız bırakmadı
18.12.2023 - 16:47,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerin halı saha isteklerini cevapsız bırakmadı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde 2018-2019 yılları arasında belediye tarafından halı saha bir protokol ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi. Aradan geçen yıllarda hiç bir bakımı yapılmayan halı saha adeta terk edildi. Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerin beden eğitimi ve teneffüslerden kullandıkları halı sahayı kullanırken, kale önlerinde oluşan dev çukurlar oluşabilecek bir sakatlığa davetiye çıkarıyor. Bu durum veliler tarafından tepki ile karşılanırken, bir an önce gerekli bakımların yapılmasını söylediler. Çocuklar ise; Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e seslenerek, "Vali amca halı sahayı bizler için tamir ettirebilir misin?" demişlerdi.

Bunun üzerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl çocukların çağrısına duyarsız kalmayarak, halı sahada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali Aygöl, halı sahada onarılması için talimat verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerin halı saha isteklerini cevapsız bırakmadı - Son Dakika


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