Bilecik Valisi Şefik Aygöl, miniklerle birlikte 'Su Tasarruf Tırında' gezerek bilgilendirmelerde bulundu.
Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Su Tasarruf Tırı miniklerin merak ettiği bir tır haline geldi. Vali Aygöl, miniklerle birlikte tırın içerisine girerek su tasarrufu ile ilgili bilgiler vererek tır gezisini hem eğlenceli hem de öğretici hale getirdi.
Önemli tasarrufun su tasarrufu olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, "En önemlisi tasarruf diyoruz değil mi? Şimdi sabahları elimizi, yüzümüzü yıkarken ne yapıyoruz? Musluğu az açıyoruz. İşin özü biz doğaya sahip çıkacağız. Suyumuza sahip çıkacağız. Tasarruflu kullanacağız. Az kullanacağız, ihtiyacımız kadar kullanacağız. İşin özü bu" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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