Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Niyazi Çapa'nın Eskişehir'de gerçekleştirilen cenaze törenine katıldı.
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi ve Turan Devletleri Teşkilatı Onursal Başkanı, Söğüt Şenlikleri'nin simgelerinden Niyazi Çapa, geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Çapa'nın cenaze töreni bugün öğle namazını müteakip Adalar Yalaman Camii'nde gerçekleştirildi. Niyazi Çapa'nın cenazesi, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın, ailesinin ve sevenlerinin katıldığı cenaze törenin ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Niyazi Çapa'nın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?