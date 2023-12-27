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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle ok attı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle ok attı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesindeki Salih Ömer Musaoğlu İlkokulu öğrencileriyle birlikte ok attı. Vali Aygöl, öğretmenlerle buluşmasında çocuklara sahip çıkmanın önemini vurguladı. Okul kütüphanesinde öğrencilerle okuma saatine katılan Vali Aygöl, ayrıca okçuluk kulübündeki öğrencilerin eğitimine katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle ok attı
27.12.2023 - 10:05,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesinde Salih Ömer Musaoğlu İlkokulu öğrencileri ile birlikte ok attı.

BİL-EN Programı kapsamında Öğretmenler odası buluşmasıyla başlayan Vali Aygöl, öğretmenler hitaben şunları söyledi, "Biz bu memleketin çocuklarına sahip çıkarsak, bu memlekete de sahip çıkmış olacağız. Bu bağlamda her zaman sizlerin destekçisi olacağız." Buluşmada öğretmenler de okullarında ilk defa bir Vali'yi ağırladıklarını ve bundan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Vali Şefik Aygöl ardından okul kütüphanesinde öğrencilerin okuma saatine eşlik ederek devam etti. Okuma programının ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Aygöl ayrıca okuldaki okçuluk kulübündeki öğrencilerin eğitimine katılarak onlarla birlikte ok attı.

Vali Şefik Aygöl, beraberinde İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'la birlikte okulda yaptığı incelemelerinin ardından buradan ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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