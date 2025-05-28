Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tunceli\'ye atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalarda Tunceli Valisi olarak atanan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, ecdat diyarı Bilecik için 2 sene boyunca gecemizi gündüzümüze katarak büyük bir onurla çalıştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine ise; İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.Bu atama sonrası sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Vali Aygöl, "Bugün yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Tunceli valisi olarak atandım. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya'ya tevdi ettikleri bu onurlu vazife için şükranlarımı arz ediyorum. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, ecdat diyarı Bilecik için 2 sene boyunca gecemizi gündüzümüze katarak büyük bir onurla çalıştık. Görev süremizde bize çok değerli anılar ve sevgi dolu bağlar bırakan tüm mesai arkadaşlarıma ve kıymetli Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda büyük bir azimle kadim şehrimiz Tunceli için var gücümüzle çalışırken Rabbim bize güvenen aziz milletimize karşı mahcup etmesin inşallah" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK