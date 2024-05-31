Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı ağırladı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı ağırladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye\'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı\'yı ağırladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı makamında ağırladı. Vali Aygöl, Gezeravcı'yı Türk milletine yaşattığı gurur için tebrik etti ve uzay araştırmaları ve astronotluk deneyimleri üzerine konuştu. Vali Aygöl, bu görüşmenin milli gururumuzu temsil eden başarılı bir astronot ile gerçekleşmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti.

31.05.2024 12:06
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı makamında ağırladı.

Vali Aygöl, Astronot Alper Gezeravcı'yı, Türkiye'de bir ilki başarıp böyle bir gururu Türk milletine yaşattığı için tebrik etti. Ardından Astronot Alper Gezeravcı, uzay araştırmaları ve astronotluk deneyimleri üzerine ele alınan konuları değerlendirdi. Gezeravcı, uzay yolculuğu ve orada geçirdiği süreç ve deneyimlerini paylaştı.

Vali Aygöl, "Bugün milli gururumuzu ecdat topraklarında ağırlamanın gururunu yaşıyorum. Gerçekten ülkemizi bu denli temsil eden başarılı bir astronot ile görüşme fırsatı yakaladım. Kendisine bu topraklarda daha nice güzel işler yapacağımızı açıkladım" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı ağırladı - Son Dakika
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