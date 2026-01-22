Vali Sözer, Bayırköy Belediyesinde incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bayırköy Belediyesinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Bayırköy ilçesinde Bayırköy Belediyesinde bir araya geldiği Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'den yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Bayırköy'ün gelişimine katkı sunacak projelerin önemine dikkat çeken Vali Sözer, belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı. Vali Sözer ayrıca, yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki iş birliği ve uyumun şehirlerin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Program, karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yerel yönetimlerimizle koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK