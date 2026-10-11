Bilecik Valisi Sözer, Dodurga\'da belediye hizmetlerini yerinde inceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde çalışmaları inceledi.

Vali Sözer, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'yı ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada Başkan Selim Tuna tarafından karşılanan Vali Sözer, belediyenin hizmetleri ve beldenin gelişimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sözer'e Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı eşlik etti.

Dodurga'nın gelişimine yönelik çalışmaların önemine değinen Vali Sözer, "Dodurga'mızın ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Beldemizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Selim Tuna'ya çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.