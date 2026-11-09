Bilecik Valisi Sözer, düğün töreninde genç çiftin nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Sözer, düğün töreninde genç çiftin nikah şahidi oldu

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Bilecik Valisi Sözer, düğün töreninde genç çiftin nikah şahidi oldu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'te düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikah şahidi oldu. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un kıydığı nikaha AK Parti Bilecik İl Başkanı, MHP Bursa ve Eskişehir il başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ın kardeşi Ahmetcan Özkan ile Melike Melemen çiftinin düğün törenine katılarak, nikah şahidi oldu.

Bilecik'te bir düğün salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşen düğüne Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, MHP Eskişehir il Başkanı Ayhan Sezer, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve çok sayıda davetli katıldı. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un kıydığı nikahın şahidi olan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Genç çifti tebrik eder, Özkan ve Melemen ailelerini kutlayarak yeni evli çiftimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dilerim" dedi.

Görkemli düğün unutulmaz bir geceye sahne olurken, 'Genç Osman' adlı kahramanlık türküsüyle sahneye çıkan MHP'lileri davetliler ayakta alkışladı.

Kaynak: İHA
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