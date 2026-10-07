Bilecik Valisi Sözer, Kardaş çiftinin evine misafir oldu, hayır dualarını aldı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Sözer, Kardaş çiftinin evine misafir oldu, hayır dualarını aldı

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Bilecik Valisi Sözer, Kardaş çiftinin evine misafir oldu, hayır dualarını aldı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkezde yaşayan Emine ve Halil İbrahim Kardaş çiftinin evine konuk oldu. Çiftin hal ve hatırını soran Sözer, hayır dualarını alırken büyüklerin tecrübeleriyle toplumun önemli değerleri olduğunu söyledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Emine ve Halil İbrahim Kardaş çiftiyle bir araya geldi.

Vali Sözer, Bilecik merkezde bulunan Emine ve Halil İbrahim Kardaş çiftinin evine konuk oldu. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada çiftin hal ve hatırını soran Sözer, kendileriyle yakından ilgilenerek hayır dualarını aldı.

Büyüklerin tecrübeleri ve hayat birikimleriyle toplumun önemli değerleri olduğunu ifade eden Sözer, "Büyüklerimiz, hayat tecrübeleri ve birikimleriyle bizlere yol gösteren en kıymetli değerlerimizdir. Kendileriyle bir araya gelmek, hal ve hatırlarını sormak bizim için büyük bir mutluluk. Emine ve Halil İbrahim Kardaş çiftimize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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