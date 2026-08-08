Bilecik Valisi'nden Kıbrıs Gazilerine Ziyaret - Son Dakika
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Bilecik Valisi'nden Kıbrıs Gazilerine Ziyaret

Bilecik Valisi\'nden Kıbrıs Gazilerine Ziyaret
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Mustafa Demirbaş ve Fahri Karatay'ı evlerinde ziyaret ederek hatıralarını dinledi, sağlık ve afiyet diledi. Devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile eşi Zeynep Sözer, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Mustafa Demirbaş ve Fahri Karatay'ı evlerinde ziyaret etti. Gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Vali Sözer ve eşi, bir süre sohbet ederek gazilerin hatıralarını dinledi, sağlık ve afiyet dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Vali Sözer, vatan uğruna büyük fedakarlık gösteren gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Gaziler ve aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer'e teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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