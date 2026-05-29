Bilecik Valisi Sözer, Kurban Bayramı’nda Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Valisi Sözer, Kurban Bayramı’nda Şehitliği Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Sözer, Kurban Bayramı’nda Şehitliği Ziyaret Etti
29.05.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerinde dua etti, karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle ilgilenip bayramlarını tebrik etti. Sözer, şehit emanetlerine sahip çıkmanın milletin en büyük sorumluluklarından olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı kapsamında Bilecik Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Faik Oktay Sözer, şehitlerin kabirleri başında dua etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Sözer, şehit aileleriyle de yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti.

Şehitlikte gerçekleştirilen duaların ardından açıklamalarda bulunan Sözer, şehit emanetlerine sahip çıkmanın milletin en büyük sorumluluklarından biri olduğunu belirterek; "Bu topraklar aziz şehitlerimizin fedakarlıklarıyla bizlere vatan oldu. Kurban Bayramı vesilesiyle kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak milletimizin en önemli sorumluluklarından biridir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Sözer, Kurban Bayramı’nda Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika

Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:17:22. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Sözer, Kurban Bayramı’nda Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.