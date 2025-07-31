Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit Mahmut Ekinay'ın ailesini ziyaret etti.
13 Ocak 1997 tarihinde Erzincan'da askerlik görevini yaparken şehit düşen Ekinay, rahmet ve minnetle anıldı. Gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesiyle bir süre görüşen Vali Sözer, "Şehitlik makamının en yüce mertebelerden biridir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, milletimizin en değerli emanetleridir. Onlara sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik Valisi Sözer şehit ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika
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