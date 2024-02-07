Bilecik Valisi ve Belediye Başkanı Depremzedelerle Buluştu - Son Dakika
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Bilecik Valisi ve Belediye Başkanı Depremzedelerle Buluştu

Bilecik Valisi ve Belediye Başkanı Depremzedelerle Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, 6 Şubat'ta depremzede aileler ile bir araya geldi. Deprem sonrası düzenlenen akşam yemeği programında Vali Aygöl, depremzedelere desteklerini belirtti ve birlik mesajı verdi.

07.02.2024 11:48  Güncelleme: 11:53
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya 6 Şubat'ta depremzede aileler ile buluştu.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrası Bilecik'e gelen depremzede aileler ile akşam yemeği programı düzenlendi. Akşam Yemeği programına Vali Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ve Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya katıldı. Depremzede aileler ile görüşerek her türlü destekte yanlarında olduklarını belirten Vali Aygöl, "Asrın felaketi olarak yaşadığımız iki deprem sonrası ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlikle milletimizin büyüklüğünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. 6 Şubat günü nasıl deprem bölgesinde tüm Türkiye tek yürek olduysa şimdi de devam ediyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız ve birbirimize biz sahip çıkacağız. Hiçbir aile, hiçbir vatandaş kendisini yalnız hissetmeyecek. Biz burada birlik ve beraberlik ile örnek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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