Bilecik ve Bursa Huzurevi Ekipleri Arasında Dostluk Karşılaşması - Son Dakika
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Bilecik ve Bursa Huzurevi Ekipleri Arasında Dostluk Karşılaşması

Bilecik ve Bursa Huzurevi Ekipleri Arasında Dostluk Karşılaşması

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Bursa İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi ekipleri arasında düzenlenen bocce karşılaşmasında kazanan dostluk oldu. Yarışmaya Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da katıldı.

26.07.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
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Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Bursa İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi ekiplerinin bocce karşılaşmasında kazanan dostluk oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 60 yaş üstü 'Yetişkin Gençler 2024 Yılı Huzur Bocce Şampiyonası' düzenlendi. Düzenlenen 'Bocce Şampiyonasında Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Bursa İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi sakinleri karşı karşıya geldi. Yarışmaya Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu katıldı. Yarışmanın sonunda kazanan dostluk olurken huzurevi sakinleri hem heyecan yaşadı hem de bolca eğlenceli hatıralar biriktirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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