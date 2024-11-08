Bilecik Yargısı Eskişehir'e Bağlandı

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Bilecik ilinin idare ve yargı mahkemeleri yönünden Sakarya yargı çevresinden çıkarılarak Eskişehir İdare ve Yargı Mahkemeleri çevresine bağlanması hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK Kararı ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Bilecik ilinin idare ve vergi mahkemeleri yönünden Sakarya yargı çevresinden çıkarılarak Eskişehir İdare ve Vergi Mahkemeleri çevresine bağlanması hakkında talebi genel kurulda görüşüldü. Bilecik'in coğrafi durumu, iş hacmi ve Eskişehir'e yakınlığı göz önüne alınarak talep kabul edildi. Karar 11 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. - ANKARA