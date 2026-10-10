Bilecik Yenipazar\'da 178 ton buğday tohumunun ilk partisi üreticilere ulaştı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çiftçilere 178 ton buğday tohumu dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Bilecik Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje kapsamında, 178 ton buğday tohumunun ilk partisi Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat'ın katılımıyla üreticilere dağıtıldı. Projeyle tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin üretim maliyetlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, "Üreticilerimizin desteklenmesi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu destekle çiftçilerimizin üretimine katkı sunulmasını, yeni ekim sezonunun tüm üreticilerimiz için bereketli geçmesini diliyorum" dedi.