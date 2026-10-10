Bilecik Yenipazar'da 178 ton buğday tohumunun ilk partisi üreticilere ulaştı - Son Dakika
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Bilecik Yenipazar'da 178 ton buğday tohumunun ilk partisi üreticilere ulaştı

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Bilecik Yenipazar\'da 178 ton buğday tohumunun ilk partisi üreticilere ulaştı
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Bilecik Yenipazar'da 178 ton buğday tohumunun ilk partisi, Valilik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi projesi kapsamında üreticilere dağıtıldı. Dağıtıma Kaymakam Yunus Emre Polat katıldı; destekle üretim maliyetlerine katkı hedefleniyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çiftçilere 178 ton buğday tohumu dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Bilecik Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje kapsamında, 178 ton buğday tohumunun ilk partisi Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat'ın katılımıyla üreticilere dağıtıldı. Projeyle tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin üretim maliyetlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, "Üreticilerimizin desteklenmesi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu destekle çiftçilerimizin üretimine katkı sunulmasını, yeni ekim sezonunun tüm üreticilerimiz için bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiÇiftçilikBilecikEkonomiGüncelTarımYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Yenipazar'da 178 ton buğday tohumunun ilk partisi üreticilere ulaştı - Son Dakika
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