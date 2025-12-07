Bilecikli şehit İlhan Ongan'ın anısına binlerce kişiye ücretsiz yemek dağıtıldı - Son Dakika
Yerel

Bilecikli şehit İlhan Ongan'ın anısına binlerce kişiye ücretsiz yemek dağıtıldı

Bilecikli şehit İlhan Ongan\'ın anısına binlerce kişiye ücretsiz yemek dağıtıldı
07.12.2025 14:50  Güncelleme: 14:57
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan İlhan Ongan'ın anısına Bilecik'te binlerce kişiye ücretiz yemek dağıtıldı.

Gürcistan'da 11 Kasım'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın anısına Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda 3 bin kişilik yemek dağıtıldı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı programda belediyeye bağlı Kent Lokantası'nda vatandaşlarla sohbet etti.

"Kent Lokantamız tam bir yıldır vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet ediyor"

Bilecik Belediyesi Kent Lokantası'nın bir yıl boyunca vatandaşlara en güzel şekilde hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Subaşı, "Bugün çok anlamlı bir program kapsamında hemşerilerimizle buluştuk. Kent Lokantamızın açılışının üzerinden tam bir yıl geçti ve bu süre zarfında vatandaşlarımıza çok güzel lezzetleri ikram ettik. Kent Lokantası'nı açtığımızda önce bir sayı belirledik. Bu sayı her gün artarak devam etti. Amacımız hem Bilecikli şehidimize vefa borcumuzu yerine getirmek hem de Kent Lokantamızın açılışının birinci yılını hatırlamak oldu" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
