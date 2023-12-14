Bilecikli Sporcular Çanakkale\'de 10 Madalya Kazandı

Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

70 kilogram'da oynayan Haticenur Göktaş 1'inci, 57 kilogramda Sümeyye Deniz 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. 81 kilogramda Polat Şentürk 2'inci, 70 kilogramda Ecrin Kısa 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 63 kilogramda Çilem Nur Söğüt 3'üncü, 52 kilogramda Elif Günenç 3'üncü, 48 kilogramda Fatmanur Uçar 3'üncü, 55 kilogramda Emrullah Coşgun 3'üncü, 66 kilogramda Mert Kaplan 3'üncü ve 90 kilogramda Muzaffer Buğra Sezer 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK