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Bilecikli Sporcular Çanakkale'de 10 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Bilecikli Sporcular Çanakkale'de 10 Madalya Kazandı

Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Altın madalya kazanan sporcular Haticenur Göktaş ve Sümeyye Deniz oldu. Gümüş madalya ise Polat Şentürk ve Ecrin Kısa'nın oldu. Bronz madalya kazanan sporcular ise Çilem Nur Söğüt, Elif Günenç, Fatmanur Uçar, Emrullah Coşgun, Mert Kaplan ve Muzaffer Buğra Sezer oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Bilecikli Sporcular Çanakkale\'de 10 Madalya Kazandı
14.12.2023 - 10:44,
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Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

70 kilogram'da oynayan Haticenur Göktaş 1'inci, 57 kilogramda Sümeyye Deniz 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. 81 kilogramda Polat Şentürk 2'inci, 70 kilogramda Ecrin Kısa 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 63 kilogramda Çilem Nur Söğüt 3'üncü, 52 kilogramda Elif Günenç 3'üncü, 48 kilogramda Fatmanur Uçar 3'üncü, 55 kilogramda Emrullah Coşgun 3'üncü, 66 kilogramda Mert Kaplan 3'üncü ve 90 kilogramda Muzaffer Buğra Sezer 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecikli Sporcular Çanakkale'de 10 Madalya Kazandı - Son Dakika
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