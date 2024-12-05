Bilge Yazarlar Projesi Başladı

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Ankara'da geleceğin yazarlarını yetiştirmeyi hedefleyen Bilge Yazarlar Projesi'nin 4. dönemi, düzenlenen programla başladı. Programda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Söz kalbin yansımasıdır. Ne yaparsanız yapın kalbinizi yansıtamazsanız bir diğeriyle ilişki kuramazsınız" dedi.

Bilge Yazarlar Projesi, yeni sezonda Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ın da katıldığı programla başladı. Vali Şahin, yaptığı konuşmada 4 yıl önce başladıkları Bilge Yazarlar Projesi vesilesiyle kuruyan yüreklere, çoraklaşan kalplere tohumlar serpiştirdiklerini söyleyerek, "Bugün geldiğimiz noktada tohumların fidana dönüştüğü, çok kısa zamanda da meyvelerini tadacağımız birer ormana, birer gül bahçesine dönüştüler. Bugün çeşitli saldırılar altında bulunan dünyamız ve insanlığımız, yenilenmiş bir soluk bekliyor aslında insanlıktan. Bunu Türkiye'de iliklerimize kadar hissediyoruz. Biz de gençlerimizin o dinamizmi, idealizmi, berrak ve saf yürekleriyle acaba burada bir katkı sunabilir miyiz diye yola çıktık. Gördük ki gençlerimizde gerçekten hala ümit var. Hala istikbale emin olarak bakabileceğimiz bir potansiyele sahipler" şeklinde konuştu.

"Söz kalbin yansımasıdır"

Vali Şahin, dertlerinin geniş, zengin medeniyet ve kültür dünyasına sahip olan milletin değerlerini yeniden Türkiye'nin ve dünyanın gündemine getirebilmek olduğunu ve bunu sözle yapabileceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ne yaparsanız yapın kalbinizi yansıtamazsanız bir diğeriyle ilişki kuramazsınız. İlişki kuramadığınız hiç kimseye de mesajınızı iletemezsiniz. Şuna inanın gençler; biz gerçekten insanlığın kurtuluşuna, huzuruna ve ferahına hizmet edecek, onlara çare olacak bir birikime sahibiz. Tarihimizde yaşanan bir sürü medeniyet emareleri ve hadiseleri bunu bize gösteriyor. Bugün biz sizlerin bu çalışmaları sayesinde tekrar bunun ışıklarını gözlerinizde ve ürettiğiniz eserlerde görüyoruz."

Proje tanıtım filminin izlendiği program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Klasik Türk Musiki Korosu'nun konseri, öğrencilerin ve yazarların konuşmalarıyla devam etti. - ANKARA