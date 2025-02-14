Bilim Erzurum, 'En Başarılı Bilim Merkezi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilim Erzurum, 'En Başarılı Bilim Merkezi' Ödülünü Kazandı

Bilim Erzurum, \'En Başarılı Bilim Merkezi\' Ödülünü Kazandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji yatırımı olan Bilim Erzurum, Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde 'En Başarılı Bilim Merkezi' ödülünü aldı. Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi.

14.02.2025 21:01  Güncelleme: 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli teknoloji yatırımı olan Bilim Erzurum, Türkiye'nin 'En Başarılı Bilim Merkezi Ödülü'nü aldı. Kocaeli'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi-TÜBİTEM 2025 kapsamında, bilim ve toplum etkinlikleri kategorisinde "En Başarılı Bilim Merkezi" ödülü Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi 'Bilim Erzurum'a verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın'ın da katıldığı programda Bakan Kacır tarafından takdim edilen ödülü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in adına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı aldı.

Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Ülkemizin 'En Başarılı Bilim Merkezi' ödülünü almak bizler için gurur verici En önemli vizyon projelerimizden biri olan Bilim Erzurum; geleceğimizi şekillendirecek olan büyük bir teknoloji yatırımıdır. Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim ve teknoloji merkezlerini bir araya getiren Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nin (TÜBİTEM 2025) tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Bilim Erzurum ile bilimi daha geniş kitlelere ulaştırarak yeni projelerle bilimsel keşiflere ilham olmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda Erzurum'da düzenlenecek olan 'Kış Bilim Festivali' ile Türkiye'nin birçok kentindeki bilim tutkunlarını bir araya getireceğiz. Bu vesileyle bizlere bu ödülü layık gören jüri üyeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanımız Sayın Orhan Aydın'a şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Yerel Haberler, Etkinlikler, Teknoloji, Türkiye, Kocaeli, erzurum, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilim Erzurum, 'En Başarılı Bilim Merkezi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
08:25 Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım
08:23 Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
08:03 Muslera’yı çıldırtan soru Duyar duymaz röportajı terk etti Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
06:16 Üsküdar’da toprak kayması 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi Üsküdar'da toprak kayması! 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 21:57:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bilim Erzurum, 'En Başarılı Bilim Merkezi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.