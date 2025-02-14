Bilim Erzurum, \'En Başarılı Bilim Merkezi\' Ödülünü Kazandı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli teknoloji yatırımı olan Bilim Erzurum, Türkiye'nin 'En Başarılı Bilim Merkezi Ödülü'nü aldı. Kocaeli'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi-TÜBİTEM 2025 kapsamında, bilim ve toplum etkinlikleri kategorisinde "En Başarılı Bilim Merkezi" ödülü Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi 'Bilim Erzurum'a verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın'ın da katıldığı programda Bakan Kacır tarafından takdim edilen ödülü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in adına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı aldı.

Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Ülkemizin 'En Başarılı Bilim Merkezi' ödülünü almak bizler için gurur verici En önemli vizyon projelerimizden biri olan Bilim Erzurum; geleceğimizi şekillendirecek olan büyük bir teknoloji yatırımıdır. Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim ve teknoloji merkezlerini bir araya getiren Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nin (TÜBİTEM 2025) tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Bilim Erzurum ile bilimi daha geniş kitlelere ulaştırarak yeni projelerle bilimsel keşiflere ilham olmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda Erzurum'da düzenlenecek olan 'Kış Bilim Festivali' ile Türkiye'nin birçok kentindeki bilim tutkunlarını bir araya getireceğiz. Bu vesileyle bizlere bu ödülü layık gören jüri üyeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanımız Sayın Orhan Aydın'a şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM